«Абсолютный аналог «Артека»: российских школьников отправят в детский лагерь в Северную Корею

Первая группа российских школьников отправится на отдых в детский лагерь в Северную Корею (КНДР) в конце июля. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.
Делегация в настоящее время еще формируется, но уже известны сроки смены «Сондовон»: с 24 июля по 2 августа. Приглашение посетить Северную Корею, по словам Гурова, поступило накануне, но уже «ожидается большое количество желающих».
Дети отправятся в лагерь в КНДР вместе со взрослыми вожатыми. «Это абсолютный аналог «Артека», там хорошие условия», —заверил Гуров.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 апреля сравнил молодежное «Движение первых» с пионерами.
«Фонтанка» рассказывала, чем движение, которое уже обзавелось своим телеканалом, отличается от пионерии и какие бонусы может дать петербургским школьникам.