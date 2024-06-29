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    «Абсолютный аналог «Артека»: российских школьников отправят в детский лагерь в Северную Корею

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    Первая группа российских школьников отправится на отдых в детский лагерь в Северную Корею (КНДР) в конце июля. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

    Делегация в настоящее время еще формируется, но уже известны сроки смены «Сондовон»: с 24 июля по 2 августа. Приглашение посетить Северную Корею, по словам Гурова, поступило накануне, но уже «ожидается большое количество желающих».

    Дети отправятся в лагерь в КНДР вместе со взрослыми вожатыми. «Это абсолютный аналог «Артека», там хорошие условия», —заверил Гуров.

    Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 апреля сравнил молодежное «Движение первых» с пионерами.

    «Фонтанка» рассказывала, чем движение, которое уже обзавелось своим телеканалом, отличается от пионерии и какие бонусы может дать петербургским школьникам.

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    Движение первыхСеверная КореяКНДРДетский лагерьСондовонГригорий Гуров
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