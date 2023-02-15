Почему «Движение первых» — не пионерия и какие «бонусы» оно может дать петербургским школьникам

С 10 февраля в Петербурге официально существует «Движение первых». То, что это не пионерия, понятно уже при попытке в него... не вступить.

Записаться в «Движение первых», которое в СМИ постоянно сравнивают с пионерией, можно онлайн на официальном сайте. Причем, если анкету заполнить, а на заветную кнопку «вступить» не нажать, на почту придет письмо такого содержания: «Имярек! Всего один шаг — и ты в «Движении первых»! Здорово, что ты зарегистрировался на сайте! Мы это заметили) А еще мы заметили, что заявление на вступление ты пока не подал. Очень советуем с этим не затягивать!»



Настойчивый бот, отправивший это письмо, сулит крутые проекты, новые знакомства, а также призы и подарки. На самом деле больше похоже не на пионерию, а на маркетинг. Даже несмотря на то, что на сайте написано алыми буквами: «Мы считаем себя пионерами своего Отечества!»

Что такое «Движение первых» на самом деле и с чем его едят «Фонтанке» рассказал Егор Киреев, учитель истории и обществознания школы № 619 Калининского района, который возглавил петербургское отделение Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».



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— Егор Алексеевич, допустим, в школе нет первичной ячейки и не слышно о том, будет ли. Как ребенку вступить в движение?

— На этот случай у нас есть официальный сайт — «Будьвдвижении.рф». Там можно пройти регистрацию в качестве участника или наставника. И можно присоединяться к активностям «Движения». Правда, пока только к тем, что подразумевают деятельность в режиме онлайн.



Другой — более эффективный путь — открыть первичное отделение РДДМ. Сделать это просто — обращаетесь к руководству организации, в которой ребенок учится или посещает кружки и секции. Кстати, он и сам может стать инициатором создания «первички». Все уже хорошо усвоили, что в «Движении первых» всё решают дети.



Школы часто обращаются к нам за инструкцией, как создать отделение. Объясняем, что руководство образовательного учреждения может взять этот вопрос под свое шефство и помочь ребенку пройти все алгоритмы создания «первички». А потом коммуникация с остальными учащимися этой школы будет выстраиваться либо через инициативную группу «первички», либо через детский совет школы, который будет сформирован на ее базе. А мы поможем учредиться и скорректируем дальнейшую работу — выстроим канал коммуникации между региональной организацией и новой ячейкой.



— Получается, ребенок может войти в «Движение» только через администрацию школы или секции?

— Нет, каналов вступления много. Можно даже мне в личку в социальной сети «ВК» написать.

— Сколько первичных отделений «Движения» в Петербурге сегодня?

— На данный момент региональный совет утвердил 114 первичных отделений на базе школ. Все они были открыты еще до официальной регистрации «Движения» 10 февраля. И у нас еще на рассмотрении находятся десятка два пакетов документов на открытие «первичек».

— А что внутри этих пакетов? Долго ли такой комплект документов собирать?



— На самом деле, требуется только заявление, в котором указано, что в организации есть инициативная группа, которая предлагает создать первичное отделение и что руководитель этой организации просит региональное представительство РДДМ эту «первичку» открыть. Это нужно, в первую очередь, чтобы руководитель был осведомлен и дал свое согласие на создание «первички».

— А что даст ребенку участие в «Движении первых»? Какие, если можно так сказать, бонусы есть?



— Большая часть «бонусов» еще впереди, потому что «Движение» находится на организационном этапе. На данный момент «бонусы» — это участие в больших событиях федерального масштаба. Два десятка петербургских детей уже посетили Мастерскую управления при президенте «Сенеж», центр знаний «Машук» в Пятигорске, площадки Тавриды. А сейчас мы готовимся к работе на ПМЭФ.



Для детей это возможность выйти за пределы региона, показать себя на федеральном уровне, представить свои проекты и, возможно, даже получить на них какое-то ресурсное обеспечение. В виде грантов, например. Или крутых наставников.

Кроме того, у нас планируется большое число региональных мероприятий с участием наших учредителей: Юнармии, Российского движения школьников, «Большой перемены», Ассоциации волонтерских центров еще порядка 20 крупных детских и молодежных движений, ставших частью РДДМ. Все они теперь будут работать в одном поле с «Движением», которое получило координационную смысловую функцию — то есть объединило разные по направленности и формам деятельности структуры. Для того чтобы сделать мобилизующую и воспитательную силу детского «Движения» еще более эффективной и мощной. И практиковать единые подходы в воспитании и образовании.



Вся база проектов, которые ведутся организациями-учредителями, будет доступна участникам РДДМ. Тем самым мы обеспечим нашим ребятам бесшовный переход между разными ступенями образования, потому что «первички» создаются не только в школах, но и в колледжах и университетах. Для молодежи с ответственной жизненной позицией, для активистов мы хотим создать единую панораму возможностей. И открыть двери для смежных направлений. Сегодня волонтерство может быть связано со спортивными мероприятиями, а спорт — с мероприятиями из области креативных индустрий и так далее. И РДДМ хочет связать между собой различные организации, чтобы они работали в дружбе и согласии.

— Сколько времени будет занимать участие в «Движении»? Если ребенок и так ходит в спортшколу или на кружки, рассчитать свои силы важно.



— Участие в «Движении» — это не спортивная секция, где есть три обязательных занятия в неделю. Это вопрос социальной активности и возможностей ребенка. Понятно, что учеба, подготовка к экзаменам или поступлению в вуз — это приоритетные задачи. Но если у ребенка есть большие амбиции, «Движение» наверняка сможет ему предложить какой-либо проект, направленный на их реализацию.



— Если весь класс записался в «Движение» «автоматом», а кто-то один не хочет участвовать, что ждет такого отказника?

— Никаких «автоматов» тут быть не может, участие или неучастие в «Движении» зависит только от желания детей. Никаких санкций за отказ вступать в РДДМ, конечно, быть не может. Это противоречит самой философии Всероссийской организации. Мы хотим сделать лучше для детей. И я как педагог, работающий в школе, не разделяю ребят на тех, кто присоединился к «Движению», и тех, кто еще этого не сделал.

— Получается, «Движение первых» рассчитано на детей заведомо мотивированных, которые и так в порядке. А что насчет детей, которым не хватает внимания родителей, у которых нет условий для занятий спортом или творчеством и которые не знают другого досуга, кроме бездумного шатания по торговым центрам?



— Это очень большая проблема, в том числе социальная и экономическая. К таким детям требуется системный и деликатный подход. Даже если они примут участие в каком-либо мероприятии «Движения первых», вряд ли от них можно будет ожидать вовлеченности в последующие проекты. Здесь важно в первую очередь выстроить коммуникацию с теми организациями, где такие ребята учатся.

Проблемные дети могут найти поле для самореализации в сфере дополнительного образования. Например, ребенок не очень успешен в школе, но успешен в спортивной секции. И эта секция, возможно, заинтересует открытием первичного отделения РДДМ, а первичное отделение предложит ряд проектов для вовлечения своих участников в «Движение». И это будет способствовать успеху ребенка и развивать его уверенность в себе.

— У «Движения первых» будет своя атрибутика или форма?



— Атрибутика, конечно, будет: футболки, худи, чехлы для ноутбуков, разнообразный мерч и авторская продукция. Всё это активные участники «Движения» смогут получить за участие в мероприятиях или проектах, продаваться такая продукция не будет. Вопрос о том, появится ли какая-либо строго обязательная для всей страны атрибутика, пока находится в разработке.

— А участие в «Движении» потребует материальных вложений от родителей? Или всё бесплатно?

— Мы не ожидаем от родителей никаких материальных вложений. Но рассчитываем на их вовлеченность. Мы будем рады участию в работе «Движения» активных родителей, которые могли бы помочь учащимся с профориентацией, рассказав о своей профессии, о хобби или организовав экскурсию на производство. Родители, на наш взгляд, обладают большим образовательным ресурсом. Новшество РДДМ в том, что участником может быть не только обучающийся, но и наставник. А наставником может быть любой родитель, необязательно для этого быть педагогом.



— Если школы станут открыты для всех, кто хочет прийти и рассказать о своей работе или хобби, может получиться, как в 90-е — начнут приходить кто попало и рассказывать что-нибудь сектантское. Как будет фильтроваться этот поток?

— РДДМ не может указывать образовательной организации, кого приглашать, а кого — нет. К тому же везде есть родительские комитеты, которые активно вовлечены в работу школ. И определенные каналы коммуникации между родителями и администрацией школ уже выстроены. Так что фильтры уже есть.

Сегодня нас интересуют в первую очередь профессионалы, потому что у страны — большие технологические запросы. А «сектантов» школы сами не допустят к детям: 90-е годы, к счастью, давно прошли.

— А участники военных действий на Украине соответствуют критериям профессионалов, которых «Движение» хотело бы привлечь в качестве наставников?



— Это зависит от конкретного запроса образовательной организации. Есть кадетские корпуса, суворовские училища, и у них — свой запрос. У школ с медицинским или инженерным уклоном — свой. Поэтому ответ на ваш вопрос будет зависеть от самой организации. Мы не стремимся всех подогнать под общий знаменатель.



— РДДМ можно сравнивать с пионерией?

— Я думаю, какие-то черты сходства найдутся. Но мы движемся в будущее. РДДМ — это новая страница в истории детского движения в России.

— Собственной инфраструктуры — домов творчества или спортивных секций — у «Движения первых» не будет?

— Я пока не могу ответить на этот вопрос, мы же пока только на учредительной фазе.

— А зачем это лично вам? Ведь у вас, как у успешного и востребованного школьного педагога, наверняка и без того была большая нагрузка.

— Мне показалось важным и интересным, что задачу по руководству региональным филиалом «Движения» поставили именно перед учителем. Ведь учитель — это человек, который по-настоящему знает и понимает детей. А это необходимо для создания детского движения.

