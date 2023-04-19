«Как было, так и есть». Путин сравнил «Движение первых» с пионерами

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 апреля сравнил молодежное «Движение первых» с пионерами. Также он намекнул на то, что название можно вновь обсудить.
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— Первые — это что такое? Это пионеры, да? — уточнил Путин.
— Да. По-старому можно сказать так, Владимир Владимирович, — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.
— По-старому, по-новому… Как было, так и есть, и от этого никуда не деться.
Путин отметил, что название «пионеры» лишено идеологической окраски («в отличие от комсомола: там коммунистический союз молодежи»).
— Подумайте над этим, пожалуйста, ладно? — попросил Путин.
— Ребята выбрали названием своего движения — «Движение первых», — парировала Голикова.
— Я знаю. Надо подумать и с ребятами посоветоваться, — заключил президент.
Ранее Заксобрание Петербурга разрешило «Движению первых» участвовать в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. «Фонтанка» рассказывала, чем движение, которое уже обзавелось своим телеканалом, отличается от пионерии и какие бонусы может дать петербургским школьникам.