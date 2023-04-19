«Как было, так и есть». Путин сравнил «Движение первых» с пионерами

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 апреля сравнил молодежное «Движение первых» с пионерами. Также он намекнул на то, что название можно вновь обсудить.

— Первые — это что такое? Это пионеры, да? — уточнил Путин.

— Да. По-старому можно сказать так, Владимир Владимирович, — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.



— По-старому, по-новому… Как было, так и есть, и от этого никуда не деться.



Путин отметил, что название «пионеры» лишено идеологической окраски («в отличие от комсомола: там коммунистический союз молодежи»).

