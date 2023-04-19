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    «Как было, так и есть». Путин сравнил «Движение первых» с пионерами

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    Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 апреля сравнил молодежное «Движение первых» с пионерами. Также он намекнул на то, что название можно вновь обсудить.

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    — Первые — это что такое? Это пионеры, да? — уточнил Путин.

    — Да. По-старому можно сказать так, Владимир Владимирович, — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.

    — По-старому, по-новому… Как было, так и есть, и от этого никуда не деться.

    Путин отметил, что название «пионеры» лишено идеологической окраски («в отличие от комсомола: там коммунистический союз молодежи»).

    — Подумайте над этим, пожалуйста, ладно? — попросил Путин.

    — Ребята выбрали названием своего движения — «Движение первых», — парировала Голикова.

    — Я знаю. Надо подумать и с ребятами посоветоваться, — заключил президент.

    Ранее Заксобрание Петербурга разрешило «Движению первых» участвовать в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. «Фонтанка» рассказывала, чем движение, которое уже обзавелось своим телеканалом, отличается от пионерии и какие бонусы может дать петербургским школьникам.

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