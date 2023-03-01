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    ЗакС окончательно разрешил «Движению первых» воспитывать «трудных» подростков

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    Члены российского движения детей и молодежи, которое получило название «Движение первых», получат право принимать участие в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Соответствующая инициатива 1 марта на заседании Законодательного собрания была принята в окончательном, третьем чтении.

    Городской законопроект – его внесла группа депутатов от «Единой России» – дает членам недавно созданного движения право участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

    Во время первого чтения инициатива вызвала споры между депутатами. В частности, члены парламента отмечали, что такая практика, когда молодежь судит своих сверстников, существовала в СССР, сомневались, что серьезные полномочия можно давать организации, которая только что была учреждена, а также настаивали, что образованию требуется гуманизация.

    14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц.

    В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Путин подчеркивал, что новое движение — добровольное, где нет места «обязаловке». Оно должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых будет доступно всем детям и подросткам.

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    Законодательное собраниеТрудные подросткиДвижение первых
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