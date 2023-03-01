ЗакС окончательно разрешил «Движению первых» воспитывать «трудных» подростков

Члены российского движения детей и молодежи, которое получило название «Движение первых», получат право принимать участие в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Соответствующая инициатива 1 марта на заседании Законодательного собрания была принята в окончательном, третьем чтении.



Городской законопроект – его внесла группа депутатов от «Единой России» – дает членам недавно созданного движения право участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Во время первого чтения инициатива вызвала споры между депутатами. В частности, члены парламента отмечали, что такая практика, когда молодежь судит своих сверстников, существовала в СССР, сомневались, что серьезные полномочия можно давать организации, которая только что была учреждена, а также настаивали, что образованию требуется гуманизация.