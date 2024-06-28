Дневная жара в Петербурге чуть-чуть не дотянула до рекорда. Вся надежда на ночь

Жара в Петербурге 28 июня вплотную подобралась к рекорду, но всё-таки достичь экстремума не удалось. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
30 градусов по Цельсию температура воздуха достигла только к 18 часам, а максимум составил сегодня
По словам Александра Колесова,
«Так что сегодняшняя дневная температура это второе значение в истории Санкт-Петербурга для 28 июня», — подчеркивает он.
Однако побить ночной рекорд есть все шансы. Прогноз варьируется от 22 до 25 градусов. «Но ниже 20 градусов точно не будет», — сообщил синоптик «Фонтанке».