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    Дневная жара в Петербурге чуть-чуть не дотянула до рекорда. Вся надежда на ночь

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    Жара в Петербурге 28 июня вплотную подобралась к рекорду, но всё-таки достичь экстремума не удалось. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    30 градусов по Цельсию температура воздуха достигла только к 18 часам, а максимум составил сегодня +30,5 градусов. Это первые +30 этим летом. Но до экстремума дня 28 июня не хватило полградуса.

    По словам Александра Колесова, +31 градус в этот день наблюдался в городе два раза: в 1972 году и 1988 году.

    «Так что сегодняшняя дневная температура это второе значение в истории Санкт-Петербурга для 28 июня», — подчеркивает он.

    Однако побить ночной рекорд есть все шансы. Прогноз варьируется от 22 до 25 градусов. «Но ниже 20 градусов точно не будет», — сообщил синоптик «Фонтанке».

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