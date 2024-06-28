Дневная жара в Петербурге чуть-чуть не дотянула до рекорда. Вся надежда на ночь

Жара в Петербурге 28 июня вплотную подобралась к рекорду, но всё-таки достичь экстремума не удалось. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



30 градусов по Цельсию температура воздуха достигла только к 18 часам, а максимум составил сегодня +30,5 градусов . Это первые +30 этим летом. Но до экстремума дня 28 июня не хватило полградуса.

По словам Александра Колесова, +31 градус в этот день наблюдался в городе два раза: в 1972 году и 1988 году.

«Так что сегодняшняя дневная температура это второе значение в истории Санкт-Петербурга для 28 июня», — подчеркивает он.