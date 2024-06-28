Еноты Фунтик и Молли в жару охлаждаются коктейлем с креветками. Смотрите видео

Еноты Фунтик и Молли в жару охлаждаются коктейлем с креветками, а также прохладительными напитками с абрикосами и черешней. Ленинградский зоопарк показал передвижной бар для местных обитателей.
Ленинградский зоопарк
Фунтик и Молли развлекаются с новыми игрушками. В одной из бутылок вода с креветками, в другой — с фруктами и ягодами. Для того чтобы достать лакомство, енотам нужно изрядно потрудиться. Это не останавливает пушистиков — они усердно добиваются поставленной цели.
«Енотам понравилось не только лакомство, но и возможность залить пол вольера водой. Мы их полностью понимаем», — поделились сотрудники зоопарка.
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