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    Еноты Фунтик и Молли в жару охлаждаются коктейлем с креветками. Смотрите видео

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    Еноты Фунтик и Молли в жару охлаждаются коктейлем с креветками, а также прохладительными напитками с абрикосами и черешней. Ленинградский зоопарк показал передвижной бар для местных обитателей.

    Ленинградский зоопарк

    Фунтик и Молли развлекаются с новыми игрушками. В одной из бутылок вода с креветками, в другой — с фруктами и ягодами. Для того чтобы достать лакомство, енотам нужно изрядно потрудиться. Это не останавливает пушистиков — они усердно добиваются поставленной цели.

    «Енотам понравилось не только лакомство, но и возможность залить пол вольера водой. Мы их полностью понимаем», — поделились сотрудники зоопарка.

    Ранее в Московском зоопарке в семье капибар родились два малыша.

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