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    Открытое горение резервуара нефтепровода «Дружба» под Тамбовом ликвидировано. Он вспыхнул после атаки БПЛА

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    В Тамбовской области поздним утром 28 июня ликвидировали открытое горение нефтяного резервуара, который вспыхнул ночью после атаки беспилотника. Сейчас ведутся работы по его охлаждению, сообщает администрация области.

    Резервуар находится на территории магистрального нефтепровода «Дружба» линейной производственно-диспетчерской станции Никольское.

    «На площадке продолжают работать специалисты Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС», — сообщили в правительстве области.

    Напомним, ночью глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке и пожаре. Никто не пострадал.

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