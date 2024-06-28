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    Военную базу под Смоленском атаковали 9 дронов, в Тамбовской после атаки загорелась нефтебаза

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    В Тамбовской области 28 июня в 4:35 беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе, начался пожар. Его быстро локализовали. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники областного ГУ МЧС, пожарная охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов, сообщает главы Тамбовской области Максим Егоров.

    «До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово», — написал Егоров.

    В Смоленской области девять дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект ВС России в Починковском районе Смоленской области. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет, информирует областной губернатор Василий Анохин.

    В Брянской области дважды за ночь работала система ПВО. Губернатор Александр Богомаз около 3 часов ночи написал, что три БПЛА самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом, и еще через полчаса рассказал о двух уничтоженных беспилотниках в Трубчевском и Навлинском районах. Пострадавших и разрушений нет.

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