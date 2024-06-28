Военную базу под Смоленском атаковали 9 дронов, в Тамбовской после атаки загорелась нефтебаза

В Тамбовской области 28 июня в 4:35 беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе, начался пожар. Его быстро локализовали. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники областного ГУ МЧС, пожарная охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов, сообщает главы Тамбовской области Максим Егоров.



«До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово», — написал Егоров.



В Смоленской области девять дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект ВС России в Починковском районе Смоленской области. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет, информирует областной губернатор Василий Анохин.

