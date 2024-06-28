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    Договоры на подключение к инженерным сетям можно будет заключать на «Госуслугах»

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    Правительство России утвердило порядок заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован 28 июня на сайте кабмина.

    Договоры на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 1 марта 2025 года граждане и организации смогут заключать в личном кабинете на едином портале госуслуг. При этом поля интерактивных форм можно заполнить автоматически, а необходимые документы отправить в электронном виде. Там же в личном кабинете пользователь получит от ресурсоснабжающей организации технические условия подключения и электронную версию договора, который можно будет заключить онлайн.

    Новый порядок позволит упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к инженерным сетям, отмечают в правительстве. При этом он не отменит возможность оформить документы, лично обратившись в офис ресурсоснабжающей организации или на ее сайте.

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