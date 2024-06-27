«Люди теряли надежду». Беглов — о том, как восстанавливает фонтаны и катается на велосипеде

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня рассказал в интервью на телеканале 78 о том, почему в городе так активно восстанавливают фонтаны. По его словам, это просьба жителей и президента.



«Как-то на встрече с нашим президентом он сказал, что во дворах Петербурга раньше были уютные фонтаны. И спросил, что с ними сейчас? Тогда мы взяли курс на возрождение фонтанов», — сказал Беглов. Он отметил, что в планах на текущий год — отремонтировать 21 фонтан.



«Люди уже теряли надежду, стали использовать как клумбы. Одна женщина мне говорила: "Я ещё девочкой помню этот фонтан, а тут уже цветочки растут"», — вспомнил глава города диалог с жительницей.



Он также рассказал, что к осени в городе откроют парный фонтан в Румянцевском саду. «Я люблю на велосипеде ездить и на него смотреть», — сказал в интервью губернатор.



Фонтаны, добавил он, напоминают ему про Петра Первого. «Петра часто сравнивали с библейским богатырем Самсоном после того, как в день Святого Самсония в 1709 году русские разбили шведов под Полтавой», — сказал Беглов, заметив, что в легенде Самсон разорвал пасть льву, а на шведском гербе нарисован лев.

