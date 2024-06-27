    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, с-з

    763мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.96eur90.99

    «Люди теряли надежду». Беглов — о том, как восстанавливает фонтаны и катается на велосипеде

    1501
    6 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня рассказал в интервью на телеканале 78 о том, почему в городе так активно восстанавливают фонтаны. По его словам, это просьба жителей и президента.

    «Как-то на встрече с нашим президентом он сказал, что во дворах Петербурга раньше были уютные фонтаны. И спросил, что с ними сейчас? Тогда мы взяли курс на возрождение фонтанов», — сказал Беглов. Он отметил, что в планах на текущий год — отремонтировать 21 фонтан.

    «Люди уже теряли надежду, стали использовать как клумбы. Одна женщина мне говорила: "Я ещё девочкой помню этот фонтан, а тут уже цветочки растут"», — вспомнил глава города диалог с жительницей.

    Он также рассказал, что к осени в городе откроют парный фонтан в Румянцевском саду. «Я люблю на велосипеде ездить и на него смотреть», — сказал в интервью губернатор.

    Фонтаны, добавил он, напоминают ему про Петра Первого. «Петра часто сравнивали с библейским богатырем Самсоном после того, как в день Святого Самсония в 1709 году русские разбили шведов под Полтавой», — сказал Беглов, заметив, что в легенде Самсон разорвал пасть льву, а на шведском гербе нарисован лев.

    Ранее сегодня губернатор Петербурга сообщил, что «Алые паруса» посетят выпускники из 16 государств.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр БегловФонтаны
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    0day28 Июн 2024 в 01:06
    Аминь
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close