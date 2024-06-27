Губернатор Петербурга рассказал, что «Алые паруса» посетят выпускники из 16 государств.
Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня в ходе интервью
«Билеты на алые паруса не продаются. По чужому билету никто не пройдет. Они персональные», — сказал он.
По словам главы города, на праздник приедут школьники из 16 государств, а также гости из 38 регионов страны, в том числе 500 школьников из Мариуполя.
Одной из тем праздника станет юбилей Санкт-Петербургского госуниверситета и Академии наук, добавил он.
Накануне праздника Смольный наглядно показал, как и когда перекроют Петербург для пешеходов из-за «Алых парусов».