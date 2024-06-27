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    Губернатор Петербурга рассказал, что «Алые паруса» посетят выпускники из 16 государств

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    Губернатор Петербурга рассказал, что «Алые паруса» посетят выпускники из 16 государств.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня в ходе интервью телеканалу 78 рассказал о том, что к празднику «Алые паруса» было выпущено 130 тысяч билетов. Он предостерег желающих купить проходки в Сети — они именные.

    «Билеты на алые паруса не продаются. По чужому билету никто не пройдет. Они персональные», — сказал он.

    По словам главы города, на праздник приедут школьники из 16 государств, а также гости из 38 регионов страны, в том числе 500 школьников из Мариуполя.

    Одной из тем праздника станет юбилей Санкт-Петербургского госуниверситета и Академии наук, добавил он.

    Накануне праздника Смольный наглядно показал, как и когда перекроют Петербург для пешеходов из-за «Алых парусов».

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    Алые парусаБилетыАлександр БегловВыпускники
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