Губернатор Петербурга рассказал, что «Алые паруса» посетят выпускники из 16 государств.



Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 июня в ходе интервью телеканалу 78 рассказал о том, что к празднику «Алые паруса» было выпущено 130 тысяч билетов. Он предостерег желающих купить проходки в Сети — они именные.



«Билеты на алые паруса не продаются. По чужому билету никто не пройдет. Они персональные», — сказал он.



По словам главы города, на праздник приедут школьники из 16 государств, а также гости из 38 регионов страны, в том числе 500 школьников из Мариуполя.



Одной из тем праздника станет юбилей Санкт-Петербургского госуниверситета и Академии наук, добавил он.

