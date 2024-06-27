Смольный наглядно показал, как и когда перекроют Петербург для пешеходов из-за «Алых парусов»

С четверга в Петербурге полным ходом разворачивается подготовка к традиционному празднику выпускников «Алые паруса». В связи с этим часть города перекроют, в том числе и для пешеходов. Подробную схему 27 июня публикует вице-губернатор Борис Пиотровский.
«Это необходимо, чтобы праздник был безопасным, а также для организации монтажа оборудования», — подчеркнул вице-губернатор.
Сегодня, 27 июня, запрещено движение пешеходов на Дворцовой набережной — от Адмиралтейства до Гагаринской улицы, Биржевой площади и части Университетской набережной (до дворца Меншикова).
Завтра, 28 июня, в 12 часов закроют движение по Троицкому мосту, с двух — по Дворцовой набережной, на Биржевой и Троицкой площадях, с четырех часов дня ограничения будут на Невском проспекте, Миллионной улице, набережной реки Мойки до Летнего сада.
С 22:00 закроют движение по Благовещенскому и Литейному мостам и на два часа раньше — по всем прилегающим улицам: Университетской набережной, Арсенальной набережной и другим. Не пройти будет вдоль Заячьего острова и по Кронверкскому проспекту.
Более подробно ограничения «Фонтанка» описала здесь.