Смольный наглядно показал, как и когда перекроют Петербург для пешеходов из-за «Алых парусов»

С четверга в Петербурге полным ходом разворачивается подготовка к традиционному празднику выпускников «Алые паруса». В связи с этим часть города перекроют, в том числе и для пешеходов. Подробную схему 27 июня публикует вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Это необходимо, чтобы праздник был безопасным, а также для организации монтажа оборудования», — подчеркнул вице-губернатор.

Сегодня, 27 июня, запрещено движение пешеходов на Дворцовой набережной — от Адмиралтейства до Гагаринской улицы, Биржевой площади и части Университетской набережной (до дворца Меншикова).