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    Смольный наглядно показал, как и когда перекроют Петербург для пешеходов из-за «Алых парусов»

    1968
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    С четверга в Петербурге полным ходом разворачивается подготовка к традиционному празднику выпускников «Алые паруса». В связи с этим часть города перекроют, в том числе и для пешеходов. Подробную схему 27 июня публикует вице-губернатор Борис Пиотровский.

    «Это необходимо, чтобы праздник был безопасным, а также для организации монтажа оборудования», — подчеркнул вице-губернатор.

    Сегодня, 27 июня, запрещено движение пешеходов на Дворцовой набережной — от Адмиралтейства до Гагаринской улицы, Биржевой площади и части Университетской набережной (до дворца Меншикова).

    Фото: Telegram / Пиотровский Online
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    Завтра, 28 июня, в 12 часов закроют движение по Троицкому мосту, с двух — по Дворцовой набережной, на Биржевой и Троицкой площадях, с четырех часов дня ограничения будут на Невском проспекте, Миллионной улице, набережной реки Мойки до Летнего сада.

    Фото: Telegram / Пиотровский Online
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    С 22:00 закроют движение по Благовещенскому и Литейному мостам и на два часа раньше — по всем прилегающим улицам: Университетской набережной, Арсенальной набережной и другим. Не пройти будет вдоль Заячьего острова и по Кронверкскому проспекту.

    Фото: Telegram / Пиотровский Online
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    Более подробно ограничения «Фонтанка» описала здесь.

    Фото: Telegram / Пиотровский Online
    Фото: Telegram / Пиотровский Online
    Фото: Telegram / Пиотровский Online

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    ПерекрытиеАлые паруса - 2024
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