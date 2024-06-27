В доме на Космонавтов потекло из самой пахучей трубы. В УК подозревают жильцов

Жильцы одного из домов в Московском районе Петербурга мучаются из-за постоянной протечки канализации — заливает парадную, вода сочится и из фасада. Об этом 27 июня рассказала «Фонтанке» Екатерина, которая проживает в этом доме.
«Льет с технического этажа в третьей парадной дома на проспекте Космонавтов, 65, корпус 12. Первый потоп произошел 21 июня, сегодня — пятый. Управляющая компания не может никак решить вопрос, приезжает аварийка, а дальше вопрос не решается», — утверждает собеседница издания.
читатель «Фонтанки»
Вероятно, причина кроется в том, что кто-то смывает в канализацию что-то не то. Во всяком случае, такой версии придерживаются в управляющей компании.
«В результате некорректного использования бытовой канализации произошёл засор на уровне перехода стояка в лежак. Силами аварийной службы УК засор устранён. В процессе устранения причин засора произошло изливание скопившейся воды в техническое нежилое помещение. Просушка и уборка помещения будет произведена сотрудниками управляющей компании», — сообщила «Фонтанке» специалист по связям с общественностью ООО «НТК» (управляет брендом «Эталон Сервис» — УК дома).
Там подтвердили, что ситуация с засорами повторялась несколько раз. В компании предполагают, что в доме появились жители, которые начали использовать канализацию дома не по назначению, в связи с чем ситуации с течью канализационного лежака участились.