В доме на Космонавтов потекло из самой пахучей трубы. В УК подозревают жильцов

Жильцы одного из домов в Московском районе Петербурга мучаются из-за постоянной протечки канализации — заливает парадную, вода сочится и из фасада. Об этом 27 июня рассказала «Фонтанке» Екатерина, которая проживает в этом доме.

«Льет с технического этажа в третьей парадной дома на проспекте Космонавтов, 65, корпус 12. Первый потоп произошел 21 июня, сегодня — пятый. Управляющая компания не может никак решить вопрос, приезжает аварийка, а дальше вопрос не решается», — утверждает собеседница издания.

