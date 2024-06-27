В Петербурге несколько мертвых нерп обнаружили у Свердловской набережной

В Петербурге в ночь на 27 июня местные жители обнаружили несколько мертвых нерп. Трупы животных были найдены в районе Свердловской набережной. Тело одного из животных выбросило прямо на каменные плиты. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы произошедшего.
Читатели уточнили, что три трупа плавали в воде, а один выбросило на сушу.
В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора объяснили возможные причины таких инцидентов.
«Животные могли погибнуть еще зимой — в начале весны. Но трупы всплывают, когда вода прогревается. И это сезонное явление, к сожалению. Массово — с начала мая по июнь. Причины гибели: естественная смертность, рыболовецкие сети», — уточнили в ведомстве.
Сейчас из-за жары вода стала теплее, поэтому обнаружить мертвых нерп можно где угодно. Часто из Ладожского озера они попадают в Неву. После этого нагонными течениями их прибивает к берегу.
В конце мая на побережье Финского залива выбросило большое количество мертвой рыбы. Тогда причина такой массой гибели рыб заключалась в сине-зеленых водорослях, которые начали активно цвести из-за жары, особенно на мелководье.