В Петербурге мигранта задержали за удушающий прием во время футбола с шестиклассником

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Красносельском районе Петербурга после инцидента во время игры в футбол. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 июня.



В понедельник вечером в полицию сообщили о том, что на спортивной площадке у дома 62 по улице Добровольцев мужчина схватил за горло ребенка. На место приехали патрульные и участковый. Они задержали 25-летнего гражданина Узбекистана, не состоящего на миграционном учете. Установлено, что во время игры в футбол он схватил за горло шестиклассника и начал его душить. К счастью, ребенок серьезно не пострадал и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

