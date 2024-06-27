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    В Петербурге мигранта задержали за удушающий прием во время футбола с шестиклассником

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    Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Красносельском районе Петербурга после инцидента во время игры в футбол. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 июня.

    В понедельник вечером в полицию сообщили о том, что на спортивной площадке у дома 62 по улице Добровольцев мужчина схватил за горло ребенка. На место приехали патрульные и участковый. Они задержали 25-летнего гражданина Узбекистана, не состоящего на миграционном учете. Установлено, что во время игры в футбол он схватил за горло шестиклассника и начал его душить. К счастью, ребенок серьезно не пострадал и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

    А вот следователи ГСУ СК по Петербургу увидели в действиях мигранта умысел и возбудили дело о покушении на убийство. Подозреваемый процессуально задержан и помещен в изолятор.

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