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    В Киришах поймали двух парней, устроивших «пикник» у Вечного огня. Следователи усмотрели в этом реабилитацию нацизма

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    В Киришах следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух 18-летних молодых людей, которые этой ночью решили поджарить продукты на Вечном огне у мемориала «Памяти павших». Об этом 26 июня сообщает пресс-служба областного СК.

    Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области

    По версии следствия, своими действиями задержанные оскорбили память о защитниках Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернили символ воинской славы — мемориальный Вечный огонь. Возбуждено уголовное дело по части 4-й статьи 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма группой лиц. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

    Сам инцидент произошел в ночь на 26 июня в парке Победы в Киришах Ленобласти. Трое молодых людей уселись возле пламени, двое из них достали продукты, поджарив их, принялись за поздний перекус. Данный мемориал расположен на месте братского захоронения 4 586 советских воинов, погибших в период с 1941-го по 1944 год.

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