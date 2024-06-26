«Ура, посадки!» Показываем, что растет на подоконниках «Фонтанки», и ждём ваших фотографий

Пока из осыпавшейся лепнины балкона доходного дома Басина, благодаря своим птичьим рельефам более известного как «Дом с петухами», прорастает цветок, телеграм-канал «Фонтанка SPb Online» открывает новую еженедельную рубрику — «Ура, посадки!».
Приведя в порядок флористический архив, редакция Fontanka.Digital подготовила свои наблюдения за флорой, окружающей нас не только в городских квартирах и на улицах, но и за городом. Присылайте фотографии своих цветов и растений нам в бот @fontanka_reporter_bot с хештегом #ура_посадки. Лучшие из них мы опубликуем в вечернем сторис уже сегодня, 26 июня. И ждем ваши флористические истории и в будущем.