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    «Ура, посадки!» Показываем, что растет на подоконниках «Фонтанки», и ждём ваших фотографий

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    Пока из осыпавшейся лепнины балкона доходного дома Басина, благодаря своим птичьим рельефам более известного как «Дом с петухами», прорастает цветок, телеграм-канал «Фонтанка SPb Online» открывает новую еженедельную рубрику — «Ура, посадки!».

    Приведя в порядок флористический архив, редакция Fontanka.Digital подготовила свои наблюдения за флорой, окружающей нас не только в городских квартирах и на улицах, но и за городом. Присылайте фотографии своих цветов и растений нам в бот @fontanka_reporter_bot с хештегом #ура_посадки. Лучшие из них мы опубликуем в вечернем сторис уже сегодня, 26 июня. И ждем ваши флористические истории и в будущем.

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    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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