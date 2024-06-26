Путин переназначил глав Федерального медико-биологического агентства и ВЭБ.РФ

Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а Игоря Шувалова — главой госкорпорации ВЭБ.РФ. Соответствующие документы 26 июня опубликованы на сайте Кремля.
Согласно тексту президентского указа, Шувалов продолжит исполнять обязанности председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ еще пять лет. В указе о назначении Скворцовой новый срок ее полномочий не обозначен.
Скворцова возглавляет ФМБА с 2020 года; ей 63 года, и в 2012–2020 годах она работала министром здравоохранения. ФМБА отвечает за радиационную, химическую и биологическую безопасность граждан и за охрану здоровья на стратегически важных предприятиях с особо опасными условиями труда («Росатом», «Роскосмос»). С июня текущего года управление ФМБА переподчинено напрямую президенту Российской Федерации.
Игорь Шувалов родился 4 января 1967 года. Он возглавил ВЭБ в мае 2018 года, перейдя туда с поста первого вице-премьера. Уже осенью того же года были приняты законопроекты, закрепившие новый функционал и название ВЭБа — слово «банк» исчезло из названия вместе с историческим названием «Внешэкономбанк». В качестве главы ВЭБ.РФ Шувалов сопровождал президента во время государственных визитов — например, во Вьетнам.
За ВЭБ.РФ закреплена координация и организация деятельности 12 институтов развития. Задача госкорпорации — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. Она инвестирует в важные для страны проекты вместе с коммерческими банками и участвует в реализации нацпроектов.