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    Путин переназначил глав Федерального медико-биологического агентства и ВЭБ.РФ

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    Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а Игоря Шувалова — главой госкорпорации ВЭБ.РФ. Соответствующие документы 26 июня опубликованы на сайте Кремля.

    Согласно тексту президентского указа, Шувалов продолжит исполнять обязанности председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ еще пять лет. В указе о назначении Скворцовой новый срок ее полномочий не обозначен.

    Скворцова возглавляет ФМБА с 2020 года; ей 63 года, и в 2012–2020 годах она работала министром здравоохранения. ФМБА отвечает за радиационную, химическую и биологическую безопасность граждан и за охрану здоровья на стратегически важных предприятиях с особо опасными условиями труда («Росатом», «Роскосмос»). С июня текущего года управление ФМБА переподчинено напрямую президенту Российской Федерации.

    Игорь Шувалов родился 4 января 1967 года. Он возглавил ВЭБ в мае 2018 года, перейдя туда с поста первого вице-премьера. Уже осенью того же года были приняты законопроекты, закрепившие новый функционал и название ВЭБа — слово «банк» исчезло из названия вместе с историческим названием «Внешэкономбанк». В качестве главы ВЭБ.РФ Шувалов сопровождал президента во время государственных визитов — например, во Вьетнам.

    За ВЭБ.РФ закреплена координация и организация деятельности 12 институтов развития. Задача госкорпорации — способствовать долгосрочному экономическому развитию России. Она инвестирует в важные для страны проекты вместе с коммерческими банками и участвует в реализации нацпроектов.

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    ВЭБ РФИгорь ШуваловФМБАВероника СкворцоваПутинУказ
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    Комментарии 5

    prosto korsak26 Июн 2024 в 16:40
    Жена Шувалова сможет продолжить своих собачек на заграничные выставки возить?

    "Доход супруги Шувалова за 2008—2009 года составил более 1 миллиарда рублей: в 2009 году она заработала 642 млн руб. и 365 млн рублей — в 2008 году. Некоторые СМИ писали, что Шувалова является крупным коммерсантом — занимается торговлей земельными участками в районе размещения инновационного центра «Сколково», оффшорным бизнесом, торговлей акциями российских сырьевых компаний. В 2002 году Ольга Шувалова рассказала в интервью журналу Профиль, что её ежегодный доход — это результат того, что муж, уходя на госслужбу, переписал все свои бизнес-активы на неё и официально указал это в декларации. На самом деле, никакого бизнеса у Шуваловой нет."

    О том, откуда у мужа, работающего с 1997 года на государевой службе, образовались такие активы, учитывая, что в 1993 году он жил на зарплату в МИД-е, эквивалентную сумме в 100 долларов США, она тоже рассказала?
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