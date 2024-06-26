Пумпянский и его жена выиграли дело об отмене санкций ЕС

В Люксембурге удовлетворили иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его жены Галины об отмене санкций Евросоюза против них. Об этом в среду, 26 июня, ТАСС сообщили в Европейском суде общей юрисдикции.



Суд по общим вопросам ЕС аннулировал решение о внесении семьи Пумпянского в санкционный список, принятое в 2022 году. Отменено и продление запретительных мер от 2023 года. Согласно решению суда, Совет ЕС должен оплатить судебные издержки и расходы истцов.



9 мая 2022 года Дмитрий Пумпянский и его семья попали в санкционный список Евросоюза. В ответ на такое решение российский предприниматель, его жена и сын обратились в Европейский суд с целью опротестовать введенные против них санкции. Иски каждого из членов семьи отклонили.

