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    Пумпянский и его жена выиграли дело об отмене санкций ЕС

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    В Люксембурге удовлетворили иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его жены Галины об отмене санкций Евросоюза против них. Об этом в среду, 26 июня, ТАСС сообщили в Европейском суде общей юрисдикции.

    Суд по общим вопросам ЕС аннулировал решение о внесении семьи Пумпянского в санкционный список, принятое в 2022 году. Отменено и продление запретительных мер от 2023 года. Согласно решению суда, Совет ЕС должен оплатить судебные издержки и расходы истцов.

    9 мая 2022 года Дмитрий Пумпянский и его семья попали в санкционный список Евросоюза. В ответ на такое решение российский предприниматель, его жена и сын обратились в Европейский суд с целью опротестовать введенные против них санкции. Иски каждого из членов семьи отклонили.

    В 2023 году суд Европейского Союза постановил исключить из санкционного списка сына Дмитрия Пумпянского — Александра. Ранее он жаловался на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданином которой является с 2016 года.

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    Комментарии 1

    azatoth26 Июн 2024 в 14:50
    Отлегло!
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