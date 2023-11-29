Пумпянский, который жаловался на трудности жизни в Швейцарии, добился отмены санкций в суде ЕС

Суд Европейского Союза постановил исключить из санкционного списка сына российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского — Александра, который в 2022 году пожаловался на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданином которой он является с 2016 года. Об этом 29 ноября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на решение суда.
Судья постановил отменить решение Совета Евросоюза в отношении Александра Пумпянского от 14 сентября 2022 года, по которому бизнесмен был внесен в черный список, решения от 13 марта и 13 сентября этого года, по которым санкции были продлены. При этом судья отказал швейцарскому гражданину в компенсации морального ущерба в 100 тысяч евро.
Европейский суд посчитал, что утверждение Совета ЕС о причастности Александра Пумпянского к действиям «по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины» не доказано. Кроме того, Совет Евросоюза должен будет оплатить судебные издержки истца.
Александр Пумпянский — уроженец Екатеринбурга, в 2008–2016-е годы работал инвестиционным аналитиком «Синара Капитал Менеджмент», с 2019 года стал председателем Совета директоров АО «Группа Синара». Туда его привел отец, Дмитрий Пумпянский, который с 2005 по 2022 год председательствовал в совете директоров «Трубной металлургической компании», а также владел ЗАО «Группа Синара».
После начала спецоперации на Украине многие российские предприниматели, бизнесмены и миллиардеры попали под санкции Евросоюза. Среди них оказались Дмитрий и Александр Пумпянские — в марте 2022 года они сложили полномочия в российских компаниях. В августе того же года в интервью изданию Blick Пумпянский-младший рассказал, что он не олигарх, а из-за санкций в Швейцарии лишился возможности выплачивать ипотеку и даже покупать продукты. РБК подчеркивало, что Пумпянский выступал с критикой СВО.