Пумпянский, который жаловался на трудности жизни в Швейцарии, добился отмены санкций в суде ЕС

Суд Европейского Союза постановил исключить из санкционного списка сына российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского — Александра, который в 2022 году пожаловался на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданином которой он является с 2016 года. Об этом 29 ноября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на решение суда.

Судья постановил отменить решение Совета Евросоюза в отношении Александра Пумпянского от 14 сентября 2022 года, по которому бизнесмен был внесен в черный список, решения от 13 марта и 13 сентября этого года, по которым санкции были продлены. При этом судья отказал швейцарскому гражданину в компенсации морального ущерба в 100 тысяч евро.