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    В ЕС суд впервые снял санкции с бизнесмена из России

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    Санкции с бывшего генерального директора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина постановил снять Европейский суд общей юрисдикции. Об этом 6 сентября пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это первый случай снятия ограничений с российского бизнесмена по решению суда.

    Санкции против Александра Шульгина ввели из-за того, что на тот момент он был «ведущим (влиятельным) бизнесменом» и генеральным директором Ozon, а также 24 февраля был на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным в Кремле. 11 апреля 2022 года Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава совета директоров.

    При этом, как добавляет Forbes, суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Дмитрия Пумпянского, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, в которых они оспаривали введенные против них санкции Евросоюза.

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