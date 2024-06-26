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    Секретарь Совбеза Армении: война с Азербайджаном — следствие зависимости Еревана от Москвы

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    Война Армении с Азербайджаном стала следствием зависимости Еревана от Москвы. С таким заявлением выступил глава армянского Совета безопасности Армен Григорян: его слова 26 июня цитирует агентство «Арменпресс».

    По утверждению Григоряна, «из-за этой существовавшей ситуации» с зависимостью от России Армения «оказалась в войне». Более того, именно Россия, по его мнению, «пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла».

    «Вот и вся реальность», — резюмировал он.

    Между тем, по данным Григоряна, военно-техническое сотрудничество Армении и России упало до менее 10% с 96%, что тоже «было решение и выбор России»: Москва якобы отказалась от поставок по контрактам 2021 и 2022 годов в связи с российско-украинским конфликтом.

    Миротворческий контингент России вышел из Карабаха 12 июня.

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