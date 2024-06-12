Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах

Миротворческий контингент России вышел из Карабаха. Процесс полностью завершен 12 июня, об этом сообщает минобороны Азербайджана.
«Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении ведомства.
О том, что российские миротворцы покинут Нагорный Карабах стало известно в апреле текущего года. Находились они там на основании соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. Документ подписали в ноябре 2020 года, его действие было рассчитано до 2025 года.