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    Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах

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    Миротворческий контингент России вышел из Карабаха. Процесс полностью завершен 12 июня, об этом сообщает минобороны Азербайджана.

    «Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию», — говорится в сообщении ведомства.

    О том, что российские миротворцы покинут Нагорный Карабах стало известно в апреле текущего года. Находились они там на основании соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией. Документ подписали в ноябре 2020 года, его действие было рассчитано до 2025 года.

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