    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, зап

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.28eur93.73

    РИА Новости: арестованный гендиректор «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

    3282
    19 комментариев

    Арестованный за мошенничество с госзаказами генеральный директор «Уральских заводов» Василь Мусин поставлял заказчикам зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом 26 июня сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

    Напомним, что Мусина арестовали до 17 августа 2024 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, гендиректор «Уральских заводов» решил похитить деньги, которые выделило МВД России в рамках контракта на государственный оборонный заказ. Как сообщил «Интерфаксу» источник, речь может идти о контракте на сумму порядка 50 миллионов рублей. Если суд признает вину Мусина, то его могут посадить на десять лет.

    Мусин руководит «Уральскими заводами» с начала существования компании. Она на рынке более восьми лет и за это время выиграла 628 торгов, среди которых 551 госконтракт. Основным их заказчиком было ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уральские заводыВасиль МусинМошенничествоАрест
    ЛАЙК2
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close