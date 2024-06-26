РИА Новости: арестованный гендиректор «Уральских заводов» Мусин поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

Арестованный за мошенничество с госзаказами генеральный директор «Уральских заводов» Василь Мусин поставлял заказчикам зарубежные радиостанции вместо российских. Об этом 26 июня сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.



Напомним, что Мусина арестовали до 17 августа 2024 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, гендиректор «Уральских заводов» решил похитить деньги, которые выделило МВД России в рамках контракта на государственный оборонный заказ. Как сообщил «Интерфаксу» источник, речь может идти о контракте на сумму порядка 50 миллионов рублей. Если суд признает вину Мусина, то его могут посадить на десять лет.



Мусин руководит «Уральскими заводами» с начала существования компании. Она на рынке более восьми лет и за это время выиграла 628 торгов, среди которых 551 госконтракт. Основным их заказчиком было ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России».

