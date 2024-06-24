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    Суд арестовал гендиректора «Уральских заводов», его подозревают в мошенничестве с госзаказами

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    Замоскворецкий районный суд города Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов» Василя Мусина до 17 августа 2024 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

    Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы 24 июня, под стражей Мусин пробудет 1 месяц 29 суток. По данным следствия, МВД России заключило с заводом контракт на государственный оборонный заказ, однако Мусин решил похитить деньги, которые выделило ведомство.

    «Уральские заводы» производят средства связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий. Компания на рынке уже более восьми лет. За это время организация выиграла 628 торгов, а основным их заказчиком было ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Василь Мусин руководит «Уральскими заводами» с начала существования компании.

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    СудМошенничествоГосзаказыОборонный заказ
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