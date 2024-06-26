«Не шутите так, пацаны». Молодой человек неудачно пошутил о готовящейся перестрелке в центре Махачкалы

Молодого человека доставили в полицейский участок за ложное сообщение о готовящейся перестрелке на Университетской площади в Махачкале. Шутка закончилась приездом семи нарядов полиции, кинологами, паникой и оцеплением.



Как сообщает 26 июня руководитель пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева в Telegram-канале, 27-летний мужчина решил напугать 17-летних девушек, которые сидели на скамейке на Университетской площади вечером 25 июня. Сначала перед жительницами Махачкалы остановился черный внедорожник. Из него вышли трое мужчин, один из которых подошел к девушкам и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!». Обеспокоенные юные леди ушли с этого места и позвонили в полицию, пересказав слова «юмориста». Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов тщательно проверили территорию и убедились, что мужчина пошутил.



Однако сам виновник произошедшего рассказал полицейским другую версию. По словам «шутника», он вышел из машины и смотрел некое видео в телефоне, параллельно его комментируя. И девушки, услышав шуточные комментарии молодого человека, «не так поняли и не так донесли» его слова.



На видеозаписи, сделанной оперативниками, житель Махачкалы дает совет всем любителям неудачных шуток: «Не шутите так, пацаны. Моя шутка меня сюда привела».



Напомним, что 23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала под обстрел попала машина с полицейскими. Среди погибших — четверо мирных жителей и 16 сотрудников полиции.

