    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    762мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.28eur93.73

    Минобороны подало иск на пермский телефонный завод. Его руководство подозревается в даче крупной взятки генералу Шамарину

    1617
    8 комментариев

    Министерство обороны России подало иск против пермского телефонного завода «Телта», который фигурирует в деле замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Ведомство через суд требует от завода выплатить 38,8 миллиона рублей. Определение о принятии искового заявления опубликовано на сайте Арбитражного суда Москвы.

    Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу.

    Напомним, что, по данным следствия, генерал Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции и общее покровительство.

    О задержании Шамарина стало известно 23 июня. У него прошли обыски. Также в отношении Шамарина возбудили уголовное дело. Против замначальника Генерального штаба дали показания четыре свидетеля, однако он свою вину не признает.

    Гендиректор и главный бухгалтер телефонного завода находятся под стражей. Как уточняет СК, Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинобороныВадим ШамаринТелтаИскВзятка
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close