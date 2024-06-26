Минобороны подало иск на пермский телефонный завод. Его руководство подозревается в даче крупной взятки генералу Шамарину

Министерство обороны России подало иск против пермского телефонного завода «Телта», который фигурирует в деле замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Ведомство через суд требует от завода выплатить 38,8 миллиона рублей. Определение о принятии искового заявления опубликовано на сайте Арбитражного суда Москвы.



Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу.

Напомним, что, по данным следствия, генерал Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции и общее покровительство.