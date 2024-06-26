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    Автомобиль на КАД влетел в зону работ, пострадал дорожник

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    Серьёзное ДТП произошло 26 июня, около половины третьего ночи, на 41-м километре внутреннего кольца КАД, между Рябовским и Колтушским шоссе. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что авария случилась в левом ряду между съездами на Шафировский и Косыгина.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    По предварительной информации «Фонтанки», легковой автомобиль врезался в машину дорожников, которая прикрывала участок дорожных работ (там наносят разметку). Пострадал дорожный рабочий.

    Выясняется, почему водитель легковушки проигнорировал предупреждения на табло и не среагировал на световые сигналы, которыми была оборудована дорожная техника.

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