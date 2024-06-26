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    Автограф Пастернака и записки Лимонова продадут на аукционе

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    Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги первое прижизненное издание романа «Бесы» Федора Достоевского, автограф Бориса Пастернака и записки Эдуарда Лимонова. Аукцион пройдет 27 июня.

    Самым дорогим на этих торгах станет главный труд Павла Свиньина «Достопамятности Санкт-Петербурга» в пяти частях 1816–1828 годов издания. Экземпляр с полным комплектом гравюр и планом Петербурга содержит описание окрестностей Петербурга на русском и французском языках. Стартовая цена — 1,4 млн рублей.

    Также среди лотов заявлен автограф Бориса Пастернака на самиздатовском сборнике «В перерыве. Стихотворения 1945–1957 годов» за 150 тыс. рублей. За 30 тысяч рублей выставлены рукописные записки Эдуарда Лимонова на трех листах, датируемых 1970-ми годами.

    На аукционе продадут также первое прижизненное отдельное издание романа Федора Достоевского «Бесы» в трех частях 1873 года. Лот выставлен за 300 тыс. рублей. В декабре один из экземпляров уничтоженной советской цензурой книги «Бесы» «Литфонд» продавал за 1,5 млн рублей.

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