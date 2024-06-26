«Мы привыкли, что сделать должен кто-то другой». Как соседи объединяются в сообщества и зачем это нужно

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Считается, что пандемия разъединила людей — и хоть ограничения давно прошли, разобщенность осталась. Социологи и психологи винят в этом укоренившуюся удаленку и цифровые сервисы, не требующие человеческого взаимодействия. На фоне этого запрос на общение продолжает оставаться одним из самых важных. Отсюда тренд на развитие соседских сообществ, который особенно ярко проявляется в районах новостроек. Как и зачем объединять соседей, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Что такое сообщество Людей объединяет ответственность за территорию, считает лидер проекта «Я здесь живу» Анастасия Тюева-Зряхова.

— У нас возникла теория, что именно в новых домах образуются активные соседские сообщества, — пояснила она. — Если человек переезжает в дом, построенный в 70-х годах, там зачастую нет ни домовых чатов, ни сообществ, ни групп. Очень редко кто пойдет сейчас по соседям, чтобы попросить дрель. В новых домах, где уже есть чаты, более свободное взаимодействие, но это организуется в том числе и управляющими компаниями. Сегодня, наверное, соседское сообщество и добрососедство в старом смысле слова потеряно, и это то, что мы пробуем возродить в «Я здесь живу» через широкую событийность рядом с домом.



— Многочисленные психологические исследования доказывают, что общение — важный элемент благополучия человека, — говорит директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников. — Без социализации невозможно развитие и самореализация. Именно поэтому мы поддерживаем тренд на создание соседских сообществ, которые важны для формирования благоприятной жилой среды. Благодаря им жители могут найти единомышленников, быстрее решать бытовые вопросы, улучшать условия жизни, строить и поддерживать дружеские связи.



Как отметила Ирина Межейникова, директор проекта «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург», весомая часть коммуникации перешла в интернет: работа, общение с друзьями, обсуждение хобби и даже некоторые увлечения. И дом должен отражать специфику современной жизни: в нем тоже все важное и необходимое должно быть в шаговой доступности. Жильцы обнаруживают общие интересы, объединяющие их в локальные сообщества. Иногда это происходит и без помощи застройщика или УК, но последние, со своей стороны, могут обеспечить массовость такой организации и помочь жильцам воспользоваться всеми преимуществами подобных объединений.



— Во-первых, ассоциация собственников жилья может организованно обратиться в ведомственные комиссии и иные органы власти — и тем самым повлиять на жилую среду своего комплекса, — пояснила она. — То есть на массовую петицию, к примеру, о создании отдела полиции или организации новой формы досуга быстрее отреагируют, чем на точечные обращения. Во-вторых, соседские сообщества развивают волонтерство, взаимопомощь, инициируют культурную, спортивную или досуговую активность вместе с соседями. Наконец, вовлеченные соседи становятся более восприимчивы к тому, что происходит на территории микрорайона. У них появляется потребность содержать пространство в хорошем состоянии, облагораживать среду.



— Соседское сообщество — это объединение людей, проживающих рядом, для совместного времяпровождения и решения общих вопросов, — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Его создание помогает людям находить новых друзей и единомышленников, вместе проводить время и, конечно же, вместе делать жизнь лучше в своем квартале, районе или даже корпусе. Кроме того, такое сообщество позволяет наладить конструктивный диалог между жителями и застройщиком, УК.

— Здорово, когда соседские сообщества контролируемы и способствуют формированию той самой комфортной социальной среды, о которой мы все мечтаем, — говорит Максим Жабин, ГК ЕДИНО (СК «ЛенРусСтрой»). — Они укрепляют социальные связи, взаимопомощь и помогают совместно решать локальные проблемы. Мы постоянно проводим мероприятия, находим лояльных участников проекта и начинаем взаимодействовать с ними на постоянной основе. Это помогает нам развивать свои продукты и дает идеи для будущих проектов. Также мы не перестаем «курировать» свои комплексы даже после завершения строительства и передачи ключей.



Смешанные роли Создание сильного сообщества в новых районах — коллективная ответственность, считает Павел Мельников. Без инициативы самих жителей никак не обойтись, однако девелопер и управляющая компания должны участвовать в процессе — это коллективная работа.

— Так, в зоне ответственности застройщика — заложить все возможности для создания добрососедских отношений еще на этапе проектирования: предусмотреть общественные пространства, комфортные дворы и специализированные помещения, а после сдачи дома оказывать поддержку клиентам, отвечать на их вопросы, организовывать совместные активности, формировать профильное и лояльное соседское сообщество, — уточнил он.

— По сути, девелопер начинает формировать соседское сообщество еще до старта продаж, с рекламной кампании, — подтвердила Ирина Межейникова. — Мы рассказываем о новом проекте, о себе, о подходах к строительству и основных характеристиках квартир. Управляющая компания подключается после передачи ключей. УК не просто выполняет свою работу и оперативно устраняет неполадки, но и позиционирует себя как помощника, как часть соседского сообщества, на постоянной основе взаимодействует с жителями, проводит экоакции, праздники и другие различные активности.



По мнению эксперта, в сильном и дружном сообществе заинтересованы и девелопер, и управляющая компания. Для застройщика важно позиционировать жилой комплекс как безопасный и комфортный, а новые клиенты обязательно вступят в сообщества, пойдут в соцсети, чтобы посмотреть, насколько дружелюбная атмосфера сложилась в микрорайоне. То есть добрососедство повышает узнаваемость и имиджевые характеристики ЖК. Для УК же взаимодействовать с соседским сообществом важно, потому что любая ответная реакция — жалобы, просьбы, советы, благодарности и т.д. — улучшает качество продукта.

— Это относится и к застройщику в том числе: мы принимаем обратную связь от жильцов, стараемся своевременно решать проблемы и учитывать их пожелания, — добавила она. — Так, юнтоловчане вышли с запросом на крытый спортивный клуб и ТЦ, и мы взяли эти объекты в разработку. Также при поддержке застройщика на территории ЖК были созданы общественные пространства: в «Юнтолово» таким местом стал гребной клуб «Причал’Ю».



По словам Максима Жабина, девелопер отвечает за создание инфраструктуры и первоначальную организацию мероприятий, управляющая компания — за поддержание порядка и решение текущих вопросов, а жители — за инициативы и активное участие в жизни сообщества. И только вместе можно создать по-настоящему комфортную среду.

— А стимулировать жителей принимать активное участие можно через организацию регулярных мероприятий, создание онлайн-платформ для общения и обмена информацией, а также поддержку инициатив и проектов от самих жителей, — считает он. — В нашем новом проекте «ЛесART» мы делаем это с помощью мобильного приложения.

Безусловно, и девелопер, и управляющая компания должны участвовать в создании сильного и дружного сообщества в новых районах, считает Анжелика Альшаева. Это поможет избежать конфликтов между жителями, повысить качество и даже безопасность жизни: когда ты знаешь всех соседей, то непременно обратишь внимание на незнакомого человека.



— В своих проектах мы создаем тематические променады, парки, спортивные кластеры и дворовые территории для отдыха жителей, — говорит она. — А совсем недавно, в мае, открыли первый Соседский центр в Олимпийских кварталах «ЮгТаун», каждую неделю центр посещает более 100 человек. Здесь жители знакомятся, вместе занимаются спортом, танцуют, смотрят фильмы, посещают множество интересных мероприятий. Кроме того, нянями для малышей, тренерами, спикерами и комьюнити-менеджерами Центра становятся сами жители кварталов. Это помогает им найти интересную работу в шаге от дома.

Человеческий актив Инициативные жители играют ключевую роль в формировании соседского сообщества. Анжелика Альшаева считает, что зачастую именно они предлагают интересные развлекательные и спортивные мероприятия, становятся примером для остальных. Выявить таких людей можно через опросы в социальных сетях или во время тех же мероприятий.



— В наших жилых комплексах есть немало активных жителей, которые проводят спортивные марафоны, турниры, тренировки, а также мастер-классы, а мы же, в свою очередь, всегда идем навстречу и поддерживаем инициативы жителей: помогаем с организацией, площадкой проведения, инвентарем и подарками для участников, — говорит она.



Анастасия Тюева-Зряхова добавила: активисты — это хорошо, особенно когда их есть кому поддерживать и направлять.

— В прошлом году у нас был совместный проект с комитетом по финансам «Твой бюджет 2.0», — рассказала она. — Мы получили 156 заявок от жителей на предмет различных цифровых сервисов, которых им не хватает, общались с огромным количеством инициаторов и активистов, проводили питч-сессии, обучали, рассказывали про бюджетирование. В итоге из 156 инициатив осталось 18, которые прошли все этапы: провели все исследования, написали техзадание. Из них было отобрано всего 6 инициатив, которые сейчас город реализует. Активность требует экспертного сопровождения — в том числе от городских структур, чтобы идея дошла до стадии реализации и была в конечном итоге реализована.

— Мы стараемся объединять активных людей, стимулировать их проводить совместный досуг и активности. — отметил Павел Мельников. — Поэтому мы разработали собственную концепцию добрососедства — SetlКомьюнити. В планах — проведение мероприятий, формирование сообщества, онлайн-площадок для коммуникации и открытие комьюнити-центров в части жилых комплексов холдинга. Цель — сделать так, чтобы люди начали общаться, соседи знали друг друга, находили единомышленников.

Ирина Межейникова подчеркнула: инициативные жители — это будущие лидеры мнений, с которых и начинается формирование локальных соседских сообществ.

— Как выявить таких активистов, расскажу на примере «Юнтолово», — продолжила она. — С введения первого дома застройщик в соцсетях организовывал официальные группы, а жильцы и дольщики создавали свои чаты и группы. И в этом уютном микрососедстве стали появляться люди, которые вовлекали в сообщества все больше и больше соседей. Они, как правило, активно взаимодействуют с представителями девелопера, УК, участвуют в ежемесячных встречах, формируют вопросы для обсуждения.



Самое главное, по мнению эксперта, — это предоставлять жильцам результаты состоявшихся встреч. Если люди будут видеть, что члены соседского сообщества вместе с девелопером и УК сумели прийти к какому-то решению, это будет их мотивировать также вовлекаться и улучшать свой дом.



Инфраструктура для соседей Один из трендов в формировании комьюнити — создание соседских центров. Это отдельно стоящее здание или какое-то пространство, где жители могут встречаться, проводить мероприятия, работать, добавила Ирина Межейникова.

— Однако, на наш взгляд, наличие помещения для такой организации — необязательный атрибут, — продолжила она. — Это может быть сообщество в соцсетях, которое, на примере «Юнтолово», раз в квартал встречается с представителями застройщика и муниципальных властей. На таких собраниях решаются какие-то важные вопросы или инициируются мероприятия — районные праздники, экоакции и спортивные соревнования.

— Мы сейчас идем к тому, чтобы этой инфраструктурой для сообществ стал сам город, — говорит Анастасия Тюева-Зряхова. — Одна из идей, которая у нас сейчас в проработке, — чтобы на каждой спортивной площадке, например, висел QR-код, по которому человек может найти себе партнеров для занятий спортом по соседству. Аналогично в парке рядом с домом может висеть табличка со ссылкой на сервис, который позволил бы в этом парке организоваться соседям близстоящих домов на совместное занятие скандинавской ходьбой или на танцы. То есть с помощью городской инфраструктуры и IT-сервисов люди будут самоорганизовываться по принципу места и досуга.

— Создание необходимой инфраструктуры регулируется внутренним стандартом холдинга — Setl 15 ', — продолжил Павел Мельников. — Мы переосмыслили концепцию «15-минутного города» и провели опрос более 8 тыс. человек, выделив важные для жителей сервисы. Их мы разделили их на три группы: «товары повседневного спроса» (магазины, пункты выдачи заказов, зоотовары), «образование и здоровье» (школы, детсады, медцентры и аптеки), «саморазвитие и общение» (соседские и детские центры, спортивные залы и фитнес-студии, кафе и рестораны, салоны красоты). Как оказалось, создание соседских центров и инфраструктура для них — один из важных запросов клиентов наравне с близостью соцобъектов и магазинов. Именно поэтому мы проектируем пространства, которые могут объединить людей, — в том числе и комьюнити-центры, которые будут включать в себя детский клуб, студию фитнеса, творчества и коворкинг с кофе-пойнтом.



— В наших проектах мы уделяем особое внимание инфраструктуре и общественным пространствам для встреч и мероприятий, — продолжил Максим Жабин. — У нас есть бульвары, променады, плейхабы, просторные дворовые территории, которые могут достигать гектара и более, детские и спортивные площадки, соседские центры. Все это создает возможности для общения, отдыха и развития соседских сообществ.

Опыт и практика По словам Ирины Межейниковой, история осознанного формирования соседских сообществ началась на Западе с блошиных рынков, гаражных распродаж и семейных ярмарок. Затем стали появляться многофункциональные пространства с коворкингом и клубами по интересам. В Китае соседские центры, размещенные в отдельных помещениях, создаются при обязательном участии жильцов — это полноценное комьюнити, где можно поработать, собраться и что-то обсудить. В России девелоперы только начинают развивать подобные площадки.





Анастасия Тюева-Зряхова добавляет: поскольку в рамках проекта «Я здесь живу» исследуются потребности жителей и их «боли», можно сказать, что сложности возникают в первую очередь потому, что людям недостает информации. Всё начинается с незнания, какая УК управляет домом, когда отключат воду в летний сезон, где есть свободные места в детском саду, какие кружки и секции доступны и т.д. Когда жителям комфортно взаимодействовать с пространством вокруг, они уже готовы делиться обратной связью и вовлекаться, потому что оказывается, что даже рядом с домом происходит множество событий. Следующий шаг — участие в ОСС.



— За период работы нашего сервиса «Фальсификация выборов УК» город получил +25 000 электронных заявлений на отмену голосов при выборе УК. У жителей Петербурга появляется желание, а за ним и возможность не просто получать услуги, но и инвестировать время и силы в улучшение жизни. На мой взгляд, это абсолютно эволюционный процесс, — говорит Анастасия Тюева-Зряхова.



— Концепция 15-минутного города была выдвинута профессором Карлосом Морено как подходящее решение для устойчивого развития добрососедства, — подчеркнул Павел Мельников. — Глобально к этому процессу мир подтолкнула пандемия коронавируса. Еще один важный подход к проектированию городов разработал урбанист Чарльз Монтгомери и описал его в книге «Счастливый город». Автор подчеркивал, как сильно отличается атмосфера в разных жилых комплексах и доказывал тезис, подкрепляя его данными исследований и практики: счастья больше там, где больше общения. Мне кажется, это и есть один из векторов для развития добрососедства.