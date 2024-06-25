Международный авиационно-космический салон МАКС-2024 отменен

Правительство отменило Международный авиационно-космический салон (МАКС-2024). Распоряжение, из которого следует такой вывод, опубликовано 25 июня на официальном портале правовых актов. Изменения внесли в перечень международных выставок военной тематики.
«Позицию, касающуюся <...>«МАКС-2024» исключить», — сказано в тексте распоряжения кабмина.
МАКС-2024 должен был пройти в подмосковном Жуковском. В 2023 году МАКС также не состоялся. Его перенесли впервые за 30 лет. В январе 2024 года сообщалось, что проведение авиасалона запланировано на июль. МАКС-2024 планировалось провести в подмосковном Жуковском.
МАКС проводился каждые два года с 1993 года, а с 2005 года носит статус мероприятия федерального значения. По итогам последнего авиасалона «Ростех» сообщал о подписании соглашений на 230 млрд руб. о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.