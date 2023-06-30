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    Организаторы авиасалона МАКС заявили о переносе

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    Авиасалон МАКС в этом году проводить не будут. Его перенесли на 2024 год, сообщают 30 июня организаторы в телеграм-канале.

    «Проведение Международного авиационно-космического салона (#МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — отмечается в сообщении.

    Работа с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний из дружественных стран, продолжается.

    МАКС должен был пройти в подмосковном Жуковском с 25 по 30 июля. Несколько дней назад «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников написал о его переносе из соображений безопасности.

    МАКС проводился каждые два года с 1993 года, а с 2005 года носит статус мероприятия федерального значения, и этим летом должен был пройти в 16-й раз. Расписание работы обычно делится на будние дни официальных мероприятий и выходные для массового посещения. На авиасалоне проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, организуются научные конференции, проводятся переговоры и заключаются контракты на производство и поставку техники.

    По итогам последнего авиасалона «Ростех» сообщал о подписании соглашений на 230 млрд руб. о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.

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    МАКСАвиасалон
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