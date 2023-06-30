Организаторы авиасалона МАКС заявили о переносе

Авиасалон МАКС в этом году проводить не будут. Его перенесли на 2024 год, сообщают 30 июня организаторы в телеграм-канале.

«Проведение Международного авиационно-космического салона (#МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году», — отмечается в сообщении.

Работа с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний из дружественных стран, продолжается.

МАКС должен был пройти в подмосковном Жуковском с 25 по 30 июля. Несколько дней назад «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников написал о его переносе из соображений безопасности.