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    «Коммерсантъ»: Авиасалон МАКС в Жуковском переносится впервые за 30 лет

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    Международный авиационно-космический салон (МАКС), который с 25 по 30 июля должен был пройти в подмосковном Жуковском, переносится из соображений безопасности. Об этом 24 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников в авиаотрасли. Большинство собеседников издания говорят о переносе МАКСа на 2024 год «или далее».

    Как утверждают источники издания, салон проводится на открытой локации и его посещают десятки тысяч людей в день, поэтому есть риски на земле и в небе. И если на земле можно усилить охрану, то в применение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников может создать помехи для полетной программы, рассуждают собеседники.

    Организаторы авиасалона Минпромторг и «Ростех», а также компания-устроитель выставки АО «Авиасалон» на запрос издания пока не не ответили.

    МАКС проводился каждые два года с 1993 года, а с 2005 года носит статус мероприятия федерального значения, и этим летом должен был пройти в 16-й раз. Расписание работы обычно делится на будние дни официальных мероприятий и выходные для массового посещения. На авиасалоне проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, организуются научные конференции, проводятся переговоры и заключаются контракты на производство и поставку техники.

    По итогам последнего авиасалона «Ростех» сообщал о подписании соглашений на 230 млрд руб. о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.

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    МАКСАвиасалонЖуковский
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