«Коммерсантъ»: Авиасалон МАКС в Жуковском переносится впервые за 30 лет

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который с 25 по 30 июля должен был пройти в подмосковном Жуковском, переносится из соображений безопасности. Об этом 24 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пять источников в авиаотрасли. Большинство собеседников издания говорят о переносе МАКСа на 2024 год «или далее».



Как утверждают источники издания, салон проводится на открытой локации и его посещают десятки тысяч людей в день, поэтому есть риски на земле и в небе. И если на земле можно усилить охрану, то в применение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотников может создать помехи для полетной программы, рассуждают собеседники.

