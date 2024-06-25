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    Административное дело в отношении «ЛокалКитчен» рассмотрят в московском суде. Компанию подозревают в нарушении санитарных норм

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    Дело об административном производстве в отношении ООО «ЛокалКитчен», работающего под брендом «Кухня на районе», рассмотрит столичный суд. Об этом 25 июня сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

    Люблинский районный суд принял к рассмотрению протокол Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве об административном правонарушении в отношении ООО «ЛокалКитчен» о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.


    Судебное заседание назначено на 28 июня текущего года.

    ООО «ЛокалКитчен» оказалось в центре внимания из-за массового отравления продукцией, заказанной в этой компании. За медицинской помощью с признаками ботулизма обратились более 120 человек в Москве, Нижегородской области, Татарстане.

    Сегодня стало известно, что один из случаев ботулизма зафиксирован в Санкт-Петербурге.

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    ЛокалкитченКухня на районеБотулизмСудОтравление
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