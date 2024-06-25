Административное дело в отношении «ЛокалКитчен» рассмотрят в московском суде. Компанию подозревают в нарушении санитарных норм

Дело об административном производстве в отношении ООО «ЛокалКитчен», работающего под брендом «Кухня на районе», рассмотрит столичный суд. Об этом 25 июня сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Люблинский районный суд принял к рассмотрению протокол Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве об административном правонарушении в отношении
Судебное заседание назначено на 28 июня текущего года.
ООО «ЛокалКитчен» оказалось в центре внимания из-за массового отравления продукцией, заказанной в этой компании. За медицинской помощью с признаками ботулизма обратились более 120 человек в Москве, Нижегородской области, Татарстане.
Сегодня стало известно, что один из случаев ботулизма зафиксирован в Санкт-Петербурге.