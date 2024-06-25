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    Девушка на Audi под Приозерском насмерть сбила велосипедиста и уехала в дерево

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    Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Приозерском районе Ленобласти вечером 24 июня. А днем ранее в Петербурге под машину попал семиклассник на велосипеде.

    Около 22:05 понедельника на 78-м километре автодороги Комсомольское — Приозерск 21-летняя девушка, следуя на своей Audi A4 от поселка Мельниково в сторону Приозерска, сбила велосипедиста, ехавшего в попутном направлении, сообщает 25 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого она съехала в кювет и врезалась в дерево.

    В результате ДТП велосипедист, неустановленный мужчина лет 40 на вид, от полученных травм скончался на месте. По факту аварии ведется проверка. Автомобилистка за 2024 год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз.

    За сутки до этого, в 21:16, серьезное ДТП с велосипедистом произошло в Курортном районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», на пересечении Советской и Первомайской улиц в Песочном 43-летний петербуржец на Chery Tiggo 8 сбил 13-летнего мальчика, который выехал на перекресток на велосипеде со второстепенной дороги.

    Семиклассника в результате увезли в больницу с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом носа. Его состояние оценили как средней тяжести. У автомобилиста за 2023–2024 годы на счету 8 штрафов за нарушения ПДД, все, кроме одного, он оплатил.

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