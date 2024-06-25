Девушка на Audi под Приозерском насмерть сбила велосипедиста и уехала в дерево

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Приозерском районе Ленобласти вечером 24 июня. А днем ранее в Петербурге под машину попал семиклассник на велосипеде.



Около 22:05 понедельника на 78-м километре автодороги Комсомольское — Приозерск 21-летняя девушка, следуя на своей Audi A4 от поселка Мельниково в сторону Приозерска, сбила велосипедиста, ехавшего в попутном направлении, сообщает 25 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого она съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП велосипедист, неустановленный мужчина лет 40 на вид, от полученных травм скончался на месте. По факту аварии ведется проверка. Автомобилистка за 2024 год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз.