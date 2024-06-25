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    Пятерых сапсерферов спасли полицейские в Финском заливе. Оцените погоду

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    В акватории Финского залива Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции спасли пятерых туристов. Подробности рассказывает 25 июня пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

    УТ МВД России по СЗФО

    Отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте находился на маршруте патрулирования на служебном катере. Около одного из фортов Кронштадта полицейские заметили пять человек на сапах — на запретной территории. Оказалось, что спортсмены-любители не справляются с волнами: их относит от берега все дальше и дальше. Сапсерферы попросили полицейских о помощи, и те взяли их на борт патрульного катера.

    Туристы объяснили, что решили поплавать по заливу, но не рассчитали силы в условиях ветреной погоды: самостоятельно вернуться на берег у них не получалось. Полицейские убедились, что никто не пострадал и медпомощь не требуется, после чего высадили сапсерферов на берег.

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