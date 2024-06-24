«Шрек 5» может выйти в 2025 году. Следующий на очереди — спин-офф об Осле

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Последняя часть «Шрека» вышла
Осла Эдди Мёрфи озвучивает с 2001 года.
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Последняя часть «Шрека» вышла
Осла Эдди Мёрфи озвучивает с 2001 года.
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