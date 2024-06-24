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    «Шрек 5» может выйти в 2025 году. Следующий на очереди — спин-офф об Осле

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    «Шрек 5» может выйти на экраны уже в 2025 году, после чего студия DreamWorks начнет работать над спин-оффом об Осле. Об этом изданию Collider 24 июня рассказал Эдди Мёрфи, озвучивающий Осла.

    Последняя часть «Шрека» вышла 14 лет назад. Работа над пятой частью, по словам Мёрфи, началась пять месяцев назад. «Я начал записывать Шрека, думаю, он выйдет в 2025 году, и мы сделаем Ослика следующим», — заявил актер.

    Осла Эдди Мёрфи озвучивает с 2001 года.

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