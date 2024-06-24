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    В Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера

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    В Германии задержали двух человек по подозрению в попытке шантажа семьи известного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает Associated Press.

    Если их вина будет доказана, им грозит либо штраф, либо тюремное заключение на срок до пяти лет.

    Прокуратура Вупперталя в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заявила, что подозреваемые утверждали, будто обладают информацией, которую семья Шумахера не хотела бы сделать публичной. Вымогатели потребовали несколько миллионов евро, угрожая в противном случае опубликовать информацию в даркнете.

    Для подтверждения своих слов они отправили несколько файлов семье Шумахера. Однако содержание этих файлов не раскрывается.

    Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1», получил серьезные травмы головы в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.

    Последние сведения о его состоянии, предоставленные семьей Шумахера, поступили в сентябре 2021 года. В тот период на платформе Netflix был выпущен документальный фильм о гонщике, где его родные рассказали, что он не может самостоятельно передвигаться и общаться.

    В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что Шумахер дышит самостоятельно, и в его случае это уже расценивалось как большой успех.

    В ноябре 2022 года чемпионский болид Ferrari F2003-GA, на котором Шумахер завоевал шестой титул чемпиона мира, продали за рекордную сумму в 13,2 млн долларов — тоже на аукционе Sotheby's в Женеве.

    Позже семья Шумахера решила продать восемь его эксклюзивных наручных часов.

    Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом «Формулы-1», дважды в составе «Бенеттона» (1994, 1995) и пять раз — в составе «Феррари» (2000–2004). Обладатель рекордов «Формулы-1» по числу побед за один сезон (13), быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).

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