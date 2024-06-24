В Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера

В Германии задержали двух человек по подозрению в попытке шантажа семьи известного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает Associated Press.

Если их вина будет доказана, им грозит либо штраф, либо тюремное заключение на срок до пяти лет. Прокуратура Вупперталя в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заявила, что подозреваемые утверждали, будто обладают информацией, которую семья Шумахера не хотела бы сделать публичной. Вымогатели потребовали несколько миллионов евро, угрожая в противном случае опубликовать информацию в даркнете.

Для подтверждения своих слов они отправили несколько файлов семье Шумахера. Однако содержание этих файлов не раскрывается. Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1», получил серьезные травмы головы в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.

Последние сведения о его состоянии, предоставленные семьей Шумахера, поступили в сентябре 2021 года. В тот период на платформе Netflix был выпущен документальный фильм о гонщике, где его родные рассказали, что он не может самостоятельно передвигаться и общаться.

В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что Шумахер дышит самостоятельно, и в его случае это уже расценивалось как большой успех.

