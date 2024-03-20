Семья Михаэля Шумахера продает его часы за миллион долларов

Восемь эксклюзивных наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера будут проданы в мае на аукционе Christie's в Женеве, передает 20 марта Bloomberg. Лоты символизируют важные вехи в карьере пилота. Самый дорогой рассчитывают продать более чем за миллион швейцарских франков (1,1 млн долларов США). Столько надеются выручить за уникальную модель F.P. Journe Vagabondage 1 Model 2004 года. Эти часы подарил гонщику руководитель его команды Scuderia Ferrari Жан Тодт. Хронометр в платиновом корпусе с красным циферблатом украшен логотипом Ferrari и узнаваемым изображением шлема Шумахера.



«Эти часы, пожалуй, самые важные из когда-либо созданных Vagabondage FP Journe», — цитирует Bloomberg мнение главы отдела часов Christie в Европе и США Реми Гийемена. По его словам, семья пилота обратилась в Christie's более года назад, чтобы определить стоимость некоторых часов из обширной коллекции легенды «Формулы-1».

Напомним, Михаэль Шумахер ушел из гонок в 2012-м. А в следующем году получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах во Франции, и впал в кому. После того, как его удалось вывести из этого состояния, Шумахер жил под наблюдением врачей на вилле на берегу Женевского озера.