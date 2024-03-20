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    Семья Михаэля Шумахера продает его часы за миллион долларов

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    6 комментариев

    Восемь эксклюзивных наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера будут проданы в мае на аукционе Christie's в Женеве, передает 20 марта Bloomberg. Лоты символизируют важные вехи в карьере пилота. Самый дорогой рассчитывают продать более чем за миллион швейцарских франков (1,1 млн долларов США).

    Столько надеются выручить за уникальную модель F.P. Journe Vagabondage 1 Model

    2004 года. Эти часы подарил гонщику руководитель его команды Scuderia Ferrari Жан Тодт. Хронометр в платиновом корпусе с красным циферблатом украшен логотипом Ferrari и узнаваемым изображением шлема Шумахера.

    «Эти часы, пожалуй, самые важные из когда-либо созданных Vagabondage FP Journe», — цитирует Bloomberg мнение главы отдела часов Christie в Европе и США Реми Гийемена. По его словам, семья пилота обратилась в Christie's более года назад, чтобы определить стоимость некоторых часов из обширной коллекции легенды «Формулы-1».

    Напомним, Михаэль Шумахер ушел из гонок в 2012-м. А в следующем году получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах во Франции, и впал в кому. После того, как его удалось вывести из этого состояния, Шумахер жил под наблюдением врачей на вилле на берегу Женевского озера.


    В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что Шумахер дышит самостоятельно, и в его случае это уже расценивалось как большой успех.

    В ноябре 2022 года чемпионский болид Ferrari F2003-GA, на котором Шумахер завоевал шестой титул чемпиона мира, продали за рекордную сумму в 13,2 млн долларов — тоже на аукционе Sotheby's в Женеве.

    Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом «Формулы-1», дважды в составе «Бенеттона» (1994, 1995) и пять раз — в составе «Феррари» (2000–2004). Обладатель рекордов «Формулы-1» по числу побед за один сезон (13), быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).

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    Комментарии 6

    Гость20 Мар 2024 в 16:39
    Ну и написали бы как он сейчас.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 16:32
    Жалко мужика. Сколько радости он дарил болельщикам.
    +4−0
    Гость20 Мар 2024 в 16:31
    пескову предложите
    +4−0
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