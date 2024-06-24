Около 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира будут использованы Евросоюзом для финансирования поставок оружия на Украину: соответствующее решение приняли министры иностранных дел стран ЕС. Об этом 24 июня заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совещании с коллегами в Люксембурге.
По словам венгерского министра, власти ЕС продолжают «военную истерию», игнорируя «волю своих граждан». Направление
Ожидается, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявит о новом решении по прибыли от российских замороженных активов 24 июня. 11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ в июле 2024 года, 90% из них пойдут на оружие.
Ранее Петер Сийярто прибыл в МИД Белоруссии, где провел переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником в узком и расширенном составах. Там он заявлял, что санкционная политика, проводимая странами Европейского союза, провалилась.