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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    Шестеро детей находятся в реанимации после атаки ВСУ на Севастополь

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    Двое из 27 доставленных в больницы детей, пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро помещены в реанимацию. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 24 июня.

    «Среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка, 2 и 9 лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких», — написала она в своем telegram-канале.


    По словам детского омбудсмена, 12 несовершеннолетних будут транспортированы на лечение в Москву, двое из них подключены к аппарату ИВЛ.

    Решение о транспортировке пациентов в столичные медучреждения принималось на консилиуме. Прошлой ночью в Севастополь по поручению президента прибыла сводная бригада медиков и психологов.

    Всего в результате атаки ВСУ по Севастополю, которая произошла накануне, погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал 151 человек. После атаки раненых забирали 30 бригад скорой помощи.

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