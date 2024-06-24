Из Севастополя в Москву перевезут 21 пострадавшего при ракетной атаке

Часть пострадавших при атаке на Севастополь будут доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные врачей в понедельник, 24 июня.
21 человек, включая 11 детей, будут транспортированы в российскую столицу. При этом двое пострадавших подключены к аппарату ИВЛ.
Решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения принимались на консилиуме. Прошлой ночью в Севастополь по поручению президента прибыла сводная бригада медиков и психологов, 35 специалистов работали всю ночь, осмотрели всех пострадавших.
Всего в результате атаки ВСУ по Севастополю 23 июня погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал 151 человек.