Из Севастополя в Москву перевезут 21 пострадавшего при ракетной атаке

Часть пострадавших при атаке на Севастополь будут доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные врачей в понедельник, 24 июня.

21 человек, включая 11 детей, будут транспортированы в российскую столицу. При этом двое пострадавших подключены к аппарату ИВЛ.



Решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения принимались на консилиуме. Прошлой ночью в Севастополь по поручению президента прибыла сводная бригада медиков и психологов, 35 специалистов работали всю ночь, осмотрели всех пострадавших.

