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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    Водитель самосвала, раздавившего минивэн с детьми на КАД, предстанет перед судом

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    Прокуратура Петербурга

    Дело о смертельном ДТП с самосвалом на КАД Петербурга летом 2023 года дошло до суда. Грузовик перелетел отбойник и опрокинулся на минивэн, в котором ехали две женщины и трое детей.

    По версии следствия, 10 августа 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, перевозя на самосвале грунт массой 25 тонн, следовал по съезду с КАД на Краснофлотское шоссе с превышением скорости, сообщает 24 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. Молодой человек утратил контроль над машиной, пересек Краснофлотское шоссе и выехал на проезжую часть съезда с КАД, где столкнулся с Volkswagen Caravelle. После этого кузов самосвала опрокинулся на минивэн.

    Фото: Прокуратура Петербурга
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    В результате аварии женщина-водитель «Фольксвагена» получила тяжелые травмы, а ее мать, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, погибла на месте. В машине также находились трое детей, всем не было еще и десяти лет. Они не пострадали.

    В отношении водителя самосвала было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью»). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело для рассмотрения по существу в Петродворцовый районный суд.

    Фото: Прокуратура Петербурга

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