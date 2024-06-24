Водитель самосвала, раздавившего минивэн с детьми на КАД, предстанет перед судом

Дело о смертельном ДТП с самосвалом на КАД Петербурга летом 2023 года дошло до суда. Грузовик перелетел отбойник и опрокинулся на минивэн, в котором ехали две женщины и трое детей.

По версии следствия, 10 августа 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, перевозя на самосвале грунт массой 25 тонн, следовал по съезду с КАД на Краснофлотское шоссе с превышением скорости, сообщает 24 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга. Молодой человек утратил контроль над машиной, пересек Краснофлотское шоссе и выехал на проезжую часть съезда с КАД, где столкнулся с Volkswagen Caravelle. После этого кузов самосвала опрокинулся на минивэн.