Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу

В Финляндии с 24 июня по 31 декабря открылось судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу, приостановленное ранее для предотвращения нелегальной миграции морским путем. Об этом сообщает сегодня финское министерство транспорта и коммуникаций.
Теперь по каналу смогут ходить как гражданские катера, так и грузовые суда. Уточняется, что решения правительства и санкции, введенные ЕС, будут распространяться на движение по каналу. На данный момент закрыты пограничные переходы Хаапасаари, порт Нуйямаа и Сантио. Это пункты пересечения границы для прогулочных судов, упомянутые в пограничных правилах Шенгенской зоны.
Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу.
«Фонтанка» ранее писала, что уже в 2022 году интенсивность движения по Сайменскому каналу упала — тогда в навигацию через него прошли всего два грузовых судна и десяток прогулочных катеров.