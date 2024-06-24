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    Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу

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    В Финляндии с 24 июня по 31 декабря открылось судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу, приостановленное ранее для предотвращения нелегальной миграции морским путем. Об этом сообщает сегодня финское министерство транспорта и коммуникаций.

    Теперь по каналу смогут ходить как гражданские катера, так и грузовые суда. Уточняется, что решения правительства и санкции, введенные ЕС, будут распространяться на движение по каналу. На данный момент закрыты пограничные переходы Хаапасаари, порт Нуйямаа и Сантио. Это пункты пересечения границы для прогулочных судов, упомянутые в пограничных правилах Шенгенской зоны.

    Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу.

    «Фонтанка» ранее писала, что уже в 2022 году интенсивность движения по Сайменскому каналу упала — тогда в навигацию через него прошли всего два грузовых судна и десяток прогулочных катеров.

    Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Общая протяжённость 57,3 километра, из которых Финляндии принадлежат 23,3, а России — 34.

    Российская часть канала с прилегающей территорией арендуется Финляндией. Максимальная пропускная способность за навигацию — 11,5 тысячи судов в обоих направлениях.

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