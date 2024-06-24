Финляндия открыла судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу

В Финляндии с 24 июня по 31 декабря открылось судоходное движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу, приостановленное ранее для предотвращения нелегальной миграции морским путем. Об этом сообщает сегодня финское министерство транспорта и коммуникаций.

Теперь по каналу смогут ходить как гражданские катера, так и грузовые суда. Уточняется, что решения правительства и санкции, введенные ЕС, будут распространяться на движение по каналу. На данный момент закрыты пограничные переходы Хаапасаари, порт Нуйямаа и Сантио. Это пункты пересечения границы для прогулочных судов, упомянутые в пограничных правилах Шенгенской зоны.