Глава Севастополя показал прибытие медиков из Москвы. Они сразу разъехались по больницам

Сразу после прибытия 35 специалистов развезли по больницам, чтобы они оценили состояние пострадавших и необходимость и возможность транспортировать их в центральные медучреждения.



В результате ракетной атаки днем 23 июня в Севастополе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал как минимум 151 человек. По данным Минобороны, ВСУ ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе над городом взорвалась её боевая часть. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. СК возбудил уголовное дело о теракте.

