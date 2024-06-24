Глава Севастополя показал прибытие медиков из Москвы. Они сразу разъехались по больницам

В Севастополь ночью 24 июня прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву, столичному департаменту здравоохранения, психологи МЧС. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сразу после прибытия 35 специалистов развезли по больницам, чтобы они оценили состояние пострадавших и необходимость и возможность транспортировать их в центральные медучреждения.
В результате ракетной атаки днем 23 июня в Севастополе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал как минимум 151 человек. По данным Минобороны, ВСУ ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе над городом взорвалась её боевая часть. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. СК возбудил уголовное дело о теракте.