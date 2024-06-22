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    На трассе «Кола» разведут мост через Неву и ограничат движение у реки Сясь

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    На федеральной трассе «Кола» в Ленобласти в понедельник, 24 июня, введут ограничения движения на разных участках. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    На 45 минут, с 15:00 до 15:45, планируется развести Ладожский мост на 40-м километре, чтобы пропустить по Неве яхту «Александра» (максимальный высотный габарит 18,5 метра). Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация "Волго-Балт". Изначально проход яхты был запланирован на 20 июня, но его перенесли из-за сложной погоды. Разводят мост при температуре не выше 25 градусов и при скорости ветра не более 15 м/с.

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    24 и 25 июня на 134-м километре, на подходах к мосту через реку Сясь, будут менять шумозащитные экраны и в связи с этим введут реверсивное движение. Скорость ограничат до 40 км/ч, будут работать регулировщики.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Трасса колаОграничение движения
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