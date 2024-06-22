Из-за похожих пожаров в Петербурге эвакуировали жителей двух домов

В Петербурге дважды за день 22 июня сотрудники МЧС эвакуировали людей из-за квартирных пожаров.



В 10:43 поступил вызов на Оранжерейную улицу, 39, в Пушкине. Горела однокомнатная квартира, огонь охватил 5 кв. м в комнате. На место выехали три расчета МЧС, из опасной зоны они эвакуировали 10 человек. К 11:15 пожар был ликвидирован.



В 15:19 спасателей вызвали на проспект Королёва, 61 (Приморский район). В двукомнатной квартире горела обстановка в кухне на площади 5,5 кв. м. Работали также три расчёта. Они вывели женщину из горящей квартиры и ещё пять человек из опасной зоны. Через 40 минут всё потушили.

