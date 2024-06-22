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    Плавающие ставки по кредитам и займам с 1 сентября ограничиваются

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    Президент РФ Владимир Путин 22 июня подписал закон, который с 1 сентября ограничивает применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.

    Выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой можно будет только в двух случаях:

    • если ипотечный заем выдан на срок до 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставка может быть изменена максимум на треть, максимум на 4 процентных пункта);
    • если обычный потребительский кредит выдан на сумму в 200 раз выше среднемесячной зарплаты (ограничений по сроку кредита и изменению ставки нет).

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