Спустя 10 лет фигуранту дела «Удачного выбора» предъявили обвинение в убийстве с использованием спицы

Осужденному по громкому делу о квартирных мошенничествах Денису Булиткину предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 14 лет назад. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 июня.



По версии следствия, в 2010 году Булиткин на территории недействующей воинской части в Варзолово воткнул спицу в грудь своему оппоненту, затем задушил его. Труп он закопал недалеко от места преступления. Убийство было совершено, предположительно, ради получения имущества погибшего.



Сейчас Булиткин находится в СИЗО. В сентябре прошлого года его арестовали по уголовному делу о покушении на мошенничество. СМИ знают мужчину как фигуранта громкого уголовного дела о квартирных мошенничествах. В 2014 году по нему приговорили руководство и сотрудников агентства недвижимости «Удачный выбор». Денис Булиткин получил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии. По этому делу также был осужден психиатр больницы имени Скворцова-Степанова, который пытался продать квартиру пациента.

