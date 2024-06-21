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    Эксперты: на дефицитном рынке строительных кадров усиливается конкуренция работодателей

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    Ротация кадров, высокая стоимость привлечения новых специалистов и существенный разгон заработных плат стали главными вызовами для работодателей в сфере строительства и недвижимости, считают эксперты. Как отметила коммерческий директор «Петербургской Недвижимости» (холдинг Setl Group) Ольга Кобякова, в России с апреля 2023 года количество вакансий значительно превосходит число резюме.

    По ее словам, индекс HeadHunter, показывающий соотношение числа размещенных резюме к количеству открытых вакансий, в сфере строительства и недвижимости составляет 3,1. Это в два раза ниже нормы и говорит о дефиците рабочих рук.

    — Если раньше перед бизнесом стояла задача фильтровать огромное количество соискателей, выбирая лучших, то на дефицитном рынке уже приходится жестко конкурировать, — отметила она. — И в этом случае выигрывают компании, способные удержать сотрудников, выходя за рамки стереотипов и повышая привлекательность бренда. Премий, ДМС и соцпакета теперь уже недостаточно, нужны системы поддержки сотрудников и многое другое.

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